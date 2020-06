Calciomercato Juventus, Allan nel mirino: Paratici pensa al colpo

Calciomercato Juventus, Allan a sorpresa: Paratici pensa ad un nuovo colpo in arrivo da Napoli

Calciomercato Juventus – Allan | Tra i brasiliani chiesti dalla Juventus, non c’è solo Arthur. Come vi abbiamo raccontato fino a qualche istante fa, il club bianconero sarebbe indirizzato sul perno del Barcellona, pronto a cambiare maglia e ad approdare in Serie A, con i colori juventini cuciti addosso. Ma ecco, il club piemontese non si fermerebbe qui. E’ risaputo che dal Napoli, dirà addio Allan. E non solo Milik dunque, la Juventus starebbe seguendo anche la pista che porta al brasiliano.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Arthur e Pjanic: scambio definito in 48 ore

Allan obiettivo per il centrocampo: la Juventus valuta l’idea, possibile per la voglia che ha Sarri di averlo a sua disposizione

Stando a quel che rivelano i colleghi di Tuttosport, Allan rappresenta la vera suggestione di casa Juve, se non qualcosa in più della stessa. Il giocatore è molto stimato da Maurizio Sarri che, nell’esperienza di Napoli, gli aveva affidato un ruolo importantissimo nel suo scacchiere. I due potrebbero incontrarsi nuovamente a Torino, ma è chiaro che l’affare resta complesso. In primis perché le richieste economiche di Aurelio De Laurentiis saranno enormi e in secondo luogo perché lo stesso patron azzurro, vorrà evitare di perderlo per cederlo ai rivali bianconeri. Oltre al club bianconero, ovviamente, c’è anche l’Everton dell’ex Ancelotti ed è spuntato fuori pure l’Atletico Madrid. I Colchoneros però non sembrano affondare il colpo, con le valutazioni di Simeone fin troppo lontane dalle idee del Napoli. Ci sarà da capire quale sarà il futuro del centrocampista azzurro, che sembra ormai prossimo ai saluti.