Calciomercato Inter, se sfuma Kumbulla è Savic l’obiettivo

Calciomercato Inter Savic | Le ultime partite hanno mostrato tanta difficoltà per l’Inter in difesa. Il terzetto scelto da Antonio Conte nelle tre gare disputate sinora non è ancora entrato in forma e, complici anche le condizioni non ottimali di Godin e D’Ambrosio, sono emersi problemi molto evidenti.

Calciomercato Inter, Savic il nome nuovo per Conte

I nerazzurri, dunque, si guardano intorno sul mercato per trovare la soluzione perfetta per le prossime stagioni. L’obiettivo numero uno era e resta Marash Kumbulla. Per il difensore del Verona c’è tantissima concorrenza, soprattutto da Juventus e Lazio. I biancocelesti, ad oggi, sembrano il club più avanti nella trattativa con il Verona per l’italo-albanese. E’ per questo che Beppe Marotta sta pensando ad altri profili che potrebbero fare al caso di Antonio Conte. Le ultime notizie dalla Spagna parlano di un interessamento per Stefan Savic, difensore serbo dell’Atletico Madrid con il contratto in scadenza nel 2022.

Inter, anche su Savic c’è la Juve

Per l’Inter, però, non sarà semplice arrivare al difensore ex Fiorentina. Stando a quanto riporta fichajes.net, anche la Juventus avrebbe fatto un sondaggio con i Colchoneros per sondare la disponibilità di cedere il difensore classe ’91. Poi c’è la questione economica da tenere in considerazione: l’Atletico non vorrebbe privarsi del difensore e chiede cifre molto alte che l’Inter, senza cessioni importanti, non potrebbe ricoprire. Diverso, invece, il discorso per la Juventus che nei prossimi mesi si libererà degli “esuberi” come Romero e Rugani.

