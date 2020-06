Calciomercato Inter: per Llorente chiesto il “prestito gratuito” [ESCLUSIVA]

Inter, Llorente è ancora un nome buono per i nerazzurri. Come raccolto in esclusiva dalla redazione di Calciomercato24.com, il club allenato da Antonio Conte non ha dimenticato Fernando Llorente.

Inter: Llorente può arrivare nel prossimo mercato

La società nerazzurra, infatti, al netto della cessione o meno di Lautaro Martinez e della permanenza di Alexis Sanchez, cerca ancora un punta di peso in grado di prendere il posto di Romelu Lukaku all’occorrenza.

Per questo motivo la società avrebbe allacciato i contatti con il Napoli per raccogliere informazioni sul cartellino di Fernando Llorente.

L’ex attaccante di Juventus e Tottenham, infatti, a Napoli non gioca praticamente mai e gli azzurri potrebbero decidere di cederlo in estate.

Il peso del suo contratto, infatti, non è stato giustificato dal campo visto che lo spagnolo dopo l’addio di Ancelotti ha giocato solo alcuni spezzoni di partita. Per questo motivo l’Inter si sarebbe fatta (di nuovo) viva per il calciatore, che ad oggi resta un piano B, magari da prendere a zero.

Mercato Inter: il problema è il Decreto Crescita

Lo scoglio per i nerazzurri in questo momento sarebbe rappresentato dal Decreto Crescita. Il Napoli, infatti, non accetterà di cedere l’attaccante a zero per diversi motivi. Tra questi il Decreto Crescita che ha permesso agli azzurri di tenere Llorente in rosa pagando praticamente solo il suo stipendio da 3.5 milioni di euro a stagione. In caso di addio anticipato (prima dei 3 anni) gli azzurri dovrebbero ripagare al fisco delle tasse risparmiate in questa stagione. Per questo il Napoli non sarebbe disponibile a liberare il calciatore.

La proposta dei nerazzurri, per questo motivo, sarebbe quella di un prestito gratuito in modo da aggirare l’ostacolo ma ADL chiede il pagamento del cartellino.