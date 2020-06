Calciomercato Inter, Cavani lascia il PSG subito: la strategia di Marotta

Calciomercato Inter, ancora Cavani nelle idee dei nerazzurri

Calciomercato Inter – Cavani | Il suo contratto scade il 30 giugno 2020. Dunque ci siamo, tra cinque giorni Edinson Cavani dirà addio al PSG. A differenza della situazione che si vive negli altri campionati, avendo visto la fine della stessa stagione in Ligue 1, difficilmente i club andranno a rinnovare per qualche altro mese, il contratto dei propri tesserati in scadenza. Ed è il caso anche di Cavani, calciatore che non disputerà neanche la Champions League nell’agosto che verrà. E’ per tale motivo che il Matador, come riportano i colleghi de L’Equipe, resterà un obiettivo dell’Inter. Questo perché il Barcellona si farà da parte.

Cavani dice addio subito al PSG: l’Inter ci fa un pensiero per prenderlo subito

Come riferito dai media francesi, il Barcellona avrebbe tentato lo sgambetto all’Atletico Madrid nel mese di gennaio, per aggiudicarsi il cartellino di Edinson Cavani. Adesso però non ci sarebbero più le intenzioni di andarlo a prelevare, la società catalana ha voglia di concentrarsi per bene su Lautaro Martinez. Ed è proprio questa l’idea che accende l’amministratore delegato nerazzurro, Beppe Marotta. L’ad, nonostante il vantaggio di Simeone sul giocatore uruguaiano, spingerebbe sul Matador, calciatore molto desiderato da Antonio Conte. E lo stesso Cavani potrebbe gradire la pista italiana, di un ritorno in Serie A, nel campionato in cui ha siglato reti su reti con la maglia di Palermo prima e Napoli poi. Edinson Cavani è l’oggetto del desiderio, considerando la chance di prenderlo a costo zero.