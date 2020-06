Calciomercato Barcellona, anche Cavani nel mirino: Inter avvisata

Calciomercato Barcellona, può arrivare Cavani a parametro zero?

L’Inter sembrerebbe aver mollato la presa su Edinson Cavani. L’attaccante ex Napoli, che a settembre si svincolerà dal PSG, potrebbe però trasferirsi al Barcellona.

Edinson Cavani è uno dei pezzi pregiati del prossimo mercato. Il centravanti uruguaiano lascerà Parigi dopo il 30 giugno a parametro zero.

Nessun rinnovo con il club transalpino. Il numero 7 probabilmente non giocherà nemmeno la fase finale di Champions League.

Il calciatore, come noto, in Italia è seguito con attenzione dall’Inter. Tuttavia nelle ultime settimane in vantaggio sembrerebbe esser l’Atletico Madrid.

Il club Colchoneros segue da gennaio il ‘Matador’, con Simeone che avrebbe voluto la punta durate il mercato di riparazione quando tuttavia il ds Leonardo chiese troppo per un calciatore libero a zero dopo pochi mesi.

Barcellona: Cavani il piano…C?

Tuttavia nelle ultime ore sarebbe spuntato un retroscena clamoroso Cavani riguardante la scorsa finestra invernale del mercato. Secondo quanto riportato da ‘L’Equipe’, il Barcellona a gennaio avrebbe fatto un tentativo per portare subito in Liga il bomber classe ’87. Tentativo però andato a vuoto, mentre adesso la pista si sarebbe notevolmente raffreddata.

Tuttavia, il club spagnolo resta interessato a Cavani nel caso in cui non ci fossero i presupposti per prendere uno tra Lautaro Martinez e in alternativa su Aubameyang.