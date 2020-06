Cagliari, infortunio Nainggolan e Pisacane: condizioni e tempi di recupero

Cagliari – Infortunio Nainggolan e Pisacane | Non arrivano buone notizie dall’infermeria sarda. O almeno arrivano notizie positive a metà. Nella giornata di ieri il Cagliari è tornato finalmente alla vittoria in Serie A, con Giovanni Simeone che al 93′ ha regalato la prima vittoria a mister Walter Zenga. condizioni di Nainggolan: infortunio per Pisacane

“Conto di recuperare presto Radja, che darà ancora più personalità e qualità al complesso, abbiamo fuori anche un ragazzo molto interessante come Oliva. Avere più alternative a disposizione mi consentirà di ruotare più elementi”. Così Walter Zenga ha annunciato il vicino rientro di Nainggolan, che si sta lasciando alle spalle una distrazione di primo grado del muscolo soleo del polpaccio destro (oggi ha continuato il suo lavoro personalizzato, fa sapere il Cagliari). Proverà a tornare tra i convocati per il match di sabato col Torino e magari anche a giocare uno spezzone nel finale, altrimenti il rientro slitterà alla gara col Bologna (1 luglio).

Cagliari, anche Pisacane out per infortunio

Gli esami strumentali a cui si e’ sottoposto questo pomeriggio il calciatore del Cagliari, Fabio Pisacane, uscito dal campo al 27′ del secondo tempo di Spal-Cagliari, hanno evidenziato la frattura di due costole. Per il difensore ora riposo e terapie specifiche seguito dallo staff medico-sanitario rossoblu’.