Atalanta-Lazio, le parole di Inzaghi a fine match

Atalanta-Lazio 3-2, vine la squadra di casa contro la squadra allenata da Simone Inzaghi. Le parole del tecnico a Sky Sport al termine del match. Il tecnico bianconceleste non ci sta per la sconfitta subita in rimonta. Ora per la corsa scudetto cambia davvero tutto per la Lazio. Queste le parole: “Eravamo tranquillissimi, potevamo fare anche il terzo gol, c’è veramente molto dispiacere, soprattutto per il gol di Gosens preso verso fine primo tempo. Abbiamo avuto Cataldi e Luis Alberto a metà. Questa sconfitta complica la strada scudetto. Rientrare con l’Atalanta era difficile, ma abbiamo tenuto il campo alla grande. Non accetto il primo e il terzo gol”.

Non mancano le polemiche: “Siamo forse l’unica squadra che gioca una volta ogni tre giorni, e in più avevo diversi indisponibili. Dispiace per i ragazzi, ma succede anche questo. Siamo stati poco fortunati, ecco”.

