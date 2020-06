Infortunio Mandragora, rottura del legamento crociato per il calciatore dell’Udinese. Adesso cambia tutto, soprattutto per la Juventus. I bianconeri avevano pensato di esercitare il diritto di recompra per poi piazzarlo in qualche importante trattativa di mercato. Con questo grave infortunio tutto cambia.

Udinese, infortunio Mandragora: crociato rotto, la Juve pensa al suo futuro

Cambia la strategia di mercato della Juventus ora che è arrivato l’infortunio di Mandragora. Rottura del legamento crociato per il giovane centrocampista italiano. Purtroppo è arrivata la notizie che tutti sentivano nell’aria. Si temeva la rottura del crociato ed è arrivata la conferma attraverso la diagnosi a cui si è sottoposto il giocatore. Per Mandragora c’è purtroppo la rottura del legamento crociato anteriore e anche del menisco esterno. Sono almeno sei i mesi per cui il calciatore dovrà restare fermo. La Juventus aveva già raggiunto l’accordo per 26 milioni di euro con l’Udinese per il diritto di recompra. L’intenzione di Paratici era di inserire il cartellino del giocatore in qualche trattativa importante. Come ad esempio Chiesa e Zaniolo.

Il calciatore è pronto a reagire e sui suoi profili ufficiali social sono arrivate le prime parole post infortunio. Queste alcune delle dichiarazioni di Mandragora per i suoi fani: “Per ottenere i giorni migliori della tua vita dovrai lottare attraverso i tuoi giorni più duri! Tornerò più forte di prima!“.