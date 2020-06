Atalanta-Lazio 3-2: highlights, risultato, sintesi e gol – VIDEO

Atalanta-Lazio 3-2 – E’ una vera e propria impresa quella dell’Atalanta che dopo la vittoria netta con il Sassuolo, parte male con la Lazio. Da 0-2 a 3-2 con una netta rimonta incredibile. Vittoria della squadra bergamasca che potrebbe spegnere i sogni scudetto della Lazio di Inzaghi oggi. Dopo il doppio vantaggio Lazio con l’autogol di De Roon e il gol di Milinkovic-Savic, sono arrivate le reti prima di Gosens e poi la splendida di Malinovsky. Vantaggio nel finale con Palomino che completa la rimonta.

Sintesi Atalanta-Lazio 3-2: highlights e gol – VIDEO

Sintesi Atalanta-Lazio 3-2. Parte forte la squadra di Simone Inzaghi, che però poi si fa rimontare in modo clamoroso. All’andata era stata la squadra biancoceleste a rimontare un netto 0-3 finita poi 3-3. Oggi, simile, ma con la vittoria dell’Atalanta. Da 0-2 a 3-2. Decisive le reti di Gosens, Malinovsky e Palomino che a 10 minuti dalla fine approfitta dell’incertezza di Strakosha e mette la palla in rete per la vittoria finale. Ora l’Atalanta non guarda solo a difendere il quarto posto.

Il tabellino

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Palomino, Toloi, Djimsiti; Gosens, Freuler, De Roon, Hateboer; Gomez, Malinovskyi; Zapata. All.: Gasperini.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Radu, Luis Felipe, Patric; Jony, Luis Alberto, Cataldi, Milinkovic, Lazzari; Correa, Immobile. All.: Inzaghi.

Gol: 5′ aut. De Roon (A), 11′ Milinkovic-Savic (L), 38′ Gosens (A), 66′ Malinovsky (A), 80′ Palomino (A).

Ammoniti: Toloi (A), De Roon (A), Milinkovic Savic (L), Patric (L).