Roma-Sampdoria, 0-1 al 45′: Gabbiadini porta in avanti i suoi

Roma-Sampdoria – risultato, sintesi e tabellino | All’Olimpico si gioca una sfida fondamentale in chiave Europa e per quel che riguarda il fondo della classifica. Il club giallorosso si gioca le proprie chance per Champions ed Europa League, l’ex Claudio Ranieri vuole fare lo sgambetto ai giallorossi, compiendo passi importanti verso la salvezza.

La sinstesi di Roma-Sampdoria

Parte subito male la sfida per i giallorossi perché dopo soli pochi minuti e precisamente all’11esimo, Manolo Gabbiadini la mette alle spalle di Mirante, oggi in campo al posto di Pau Lopez. L’errore di Diawara è clamoroso, perché regala praticamente palla al suo ex compagno di squadra ai tempi del Napoli, che non fallisce la realizzazione. La Roma prova a reagire ed un siluro di Jordan Veretout permette ai giallorossi di riportarsi sul pareggio. il gol però è viziato da un fallo di mano di Perez che, rivisto al VAR da Calvarese, fa tornare al risultato del momentaneo 0-1 a favore dei blucerchiati.

Roma Sampdoria 0-1: risultato e tabellino

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Bruno Peres, Ibanez, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Carles Perez, Pastore, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore: Fonseca.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Yoshida, Augello; Depaoli, Thorsby, Ekdal, Linetty, Jankto; Gabbiadini. Allenatore: Ranieri.

Gol: 11′ Gabbiadini.

Arbitro: Calvarese.

Ammoniti: Jankto (S).

Espulsi: –