E’ di pochi minuti fa l’ufficialità del rinnovo, per un altro anno, del difensore brasiliano che giocherà con la maglia dei ‘gunners‘ fino al 2021.

Ufficiale Arsenal: David Luiz ha rinnovato

David Luiz-Arsenal ancora per un’altra stagione. Questa mattina il calciatore ha firmato il rinnovo del contratto, fino al 2021, con l’Arsenal. Il calciatore era arrivato dal Chelsea per una cifra inferiore ai 10 milioni di euro. In questa stagione è sceso in campo per ventisei volte, realizzando due reti. L’ex Psg, nella partita di Premier League del 17 giugno contro il Manchester City (match perso dalla sua squadra per 3-0) è stato autore di una prova al limite dell’insufficienza. Entrato dalla panchina alla metà del primo tempo, per sostituire il suo compagno di reparto Pablo Mari, uscito per infortunio, ha letteralmente ‘regalato’ il pallone a Sterling che ha realizzato l’1-0 momentaneo per il City.

Ma non è tutto! Nella ripresa, infatti si è fatto espellere dall’arbitro Anthony Taylor per aver trattenuto Mahrez in area di rigore: risultato? Chiara occasione da rete, rigore per il City ed espulsione per Luiz. Non è stata per nulla una giornata da ricordare per il nazionale della ‘Seleçao‘.

Mercato Arsenal, presi definitivamente Pablo Mari e Cedric Soares

Non solo il rinnovo per Luiz. L’Arsenal ha ufficializzato l’acquisto, a titolo definitivo, di Pablo Mari dal Flamengo e di Cedric Soares dal Southampton. Rimarrà, fino alla fine della stagione, invece Dani Ceballos, che rientrerà al Real Madrid solo agli inizi di agosto.