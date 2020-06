Oroscopo di oggi 24 giugno: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Andiamo a scoprire quali saranno i segni più fortunati di questo mercoledì.

Oroscopo Paolo Fox 24 giugno 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Luna favorevole, sarà una giornata caratterizzata dalle emozioni. Questo fine giugno sta portando una ventata d’aria fresca, di cui avevi proprio bisogno. Nel lavoro sii prudente, perché qualcuno potrebbe approfittarsi della tua bontà e della tua voglia di fare. L’amicizia tornerà ad essere una parte fondamentale della tua vita.

Toro. Hai bisogno di restare sereno in questo periodo, eppure ogni volta c’è chi ti fa perdere il senno. Avrai bisogno di lucidità, perché ben presto toccherà prendere delle decisioni importanti.

Gemelli. Giornata caratterizzata dall’amore e dai sentimenti. Le storie appena cominciate, entreranno nel vivo. Per le coppie già affermate si vivrà un momento di totale intensità, che permetterà alle stesse di portare avanti i progetti di vita. Le stelle indicano che il lavoro è fruttuoso nei confronti di chi sta aprendo un’attività.

Cancro. Giornata da dedicare ai sentimenti, hai bisogno di vedere affermare i rapporti a cui più tieni. Le relazioni appena nate, vivranno un momento importante nel mese di agosto. Questo perché Venere, nel giorno del 7 agosto, entrerà nel segno del Cancro.

Leone. La Luna sarà con te, questo ti permetterà di affrontare la giornata con enorme energia. Segui i tuoi obiettivi e non perderli di vista: hai lavorato sodo fino a questo momento e non è il caso di fermarti proprio ora.

Vergine. Hai bisogno di conferme, sei una persona a cui bisogna dare ogni giorno, altrimenti incappi nelle paranoie. Ma queste non devono prendere il sopravvento su di te. Scarica lo stress nel lavoro, che è una cosa che ami fare.

Oroscopo Paolo Fox 24 giugno 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Alcune delusioni vorresti metterle da parte, ma Paolo Fox indica che sarà un momento così, su cui dovrai essere forte. Diverse situazioni ti abbattono, ma tocca pazientare, poi da metà luglio in poi le cose andranno a migliorare.

Scorpione. Le questioni del passato tornano a bussare alla tua porta. Sarà difficile affrontarle, ma hai rimandato troppe volte la cosa ed è il momento di metterci una pietra sopra. Ti scombussolerà la settimana tutto questo, ma le stelle dicono che da venerdì le cose andranno a migliorare.

Sagittario. Luna e Venere favorevoli, questo ti servirà per affrontare i problemi di coppia e risolvere le questioni in sospeso. Hai bisogno di capire se chi hai al tuo fianco, è realmente importante nella tua vita. Alcune relazioni potrebbero chiudersi.

Capricorno. Sei un po’ a corto per quel che concerne le finanze. E’ un momento difficile per tutti, ma per te in particolare. La scarsa possibilità economica ti fa sentire sotto stress, da settembre cambieranno le cose.

Acquario. Luna in opposizione, ti creerà un po’ di caos generale. Il consiglio dell’astrologo Paolo Fox è quello di tenerti stretto le persone a cui sei più legato. Accendere discussioni ulteriori non farà altro che causarti ancora più stress.

Pesci. Giornata faticosa quella di mercoledì, vivrai delle tensioni in famiglia e anche con i tuoi amici. Avresti bisogno di un sostegno per quelli che sono i tuoi progetti e invece, puntualmente, ti ritrovi a “crederci” da solo. Chiudi alcune porte, ti servirà per aprire dei veri e propri portoni domani.

L’oroscopo delle squadre

Atalanta-Lazio: Si concentra su questa gara l’oroscopo di oggi. Le stelle indicano che le due squadre potrebbero dividersi la posta in palio, Entrambe le squadre potrebbero non osare, con il predominio sull’avversario che potrebbe mancare.