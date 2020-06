News Udinese, infortunio per Mandragora. Si teme la rottura del crociato

Nel secondo tempo del match tra Torino ed Udinese, durante uno scontro con il granata Meitè, il ginocchio del napoletano è andato ko.

Notizie Udinese, si teme la rottura del crociato per Mandragora

Brutte notizie per l’Udinese. Al 53′ della sfida tra Torino-Udinese (che ha visto vincere i padroni di casa per 1-0 con rete di Belotti), il centrocampista dei bianconeri, Rolando Mandragora, è uscito dal campo in lacrime per un infortunio molto serio. Il suo tecnico, Luca Gotti, ai microfoni di ‘Sky Sport‘ ha dichiarato: “Siamo molto preoccupati per le condizioni di Rolando.

Il risultato di questa sera è l’ultimo dei pensieri, la cosa che preoccupa maggiormente ora è l’infortunio del ragazzo. Potrebbe essere qualcosa di grave, pare si tratti del crociato anteriore“. Nella giornata di oggi sono previsti gli esami per l’ex Crotone. Molto probabilmente la sua stagione finisce qui e non potrà aiutare i suoi compagni nelle restanti partite di Serie A.

Infortunio Mandragora, brutte notizie anche per la Juventus

Non solo l’Udinese, ma anche la Juventus è in ansia per il calciatore. Infatti il club di Agnelli ha trovato, da tempo, l’accordo con la società di Pozzo per controriscattare il cartellino del giocatore. L’obiettivo della dirigenza della Juve è quello di scambiare Mandragora con Bryan Cristante della Roma, ma se l’esito degli esami dovesse evidenziare la rottura del crociato, il trasferimento salterebbe.