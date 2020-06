Ibrahimovic accelera i tempi per il recupero. Contro la Roma potrebbe andare in panchina e tra sette giorni può essere in campo contro la Spal.

News Milan, Ibrahimovic ha fretta di tornare a segnare

Zlatan Ibrahimovic è sempre più vicino al ritorno in campo. Lo svedese ha effettuato un altro controllo: i tempi di recupero stanno procedendo più che bene e la buona notizia potrebbe arrivare già domenica pomeriggio. Infatti l’ex Paris Saint Germain potrebbe sedere in panchina nel match di domenica pomeriggio contro i giallorossi di Paulo Fonseca. Un bel sospiro di sollievo per il popolo rossonero.

Il problema al soleo della gamba destro, giorno dopo giorno, si sta risolvendo. Il numero 21 è impaziente di aspettare, vuole tornare presto in campo e aiutare i suoi compagni per le ultime partite della stagione.

Mercato Milan: e se ‘Ibracadabra‘ restasse ancora per un’altra stagione?

Ibrahimovic-Milan, un matrimonio che può ancora durare? Chi lo sa. Il giocatore, dopo aver lanciato vari segnali sui social, potrebbe continuare a vestire la maglia del ‘diavolo‘. Tutto dipenderà però dalla dirigenza rossonera. Infatti il colloquio di due settimane fa tra lo svedese e Ivan Gazidis non è andato per niente bene. I tifosi fanno il tifo per il loro attaccante, ma c’è un problema: il prossimo Milan che verrà (probabilmente con la guida tecnica di Ralf Rangnick) sarà giovane e con un monte ingaggi più basso di quello attuale, quindi lo stipendio dell’atleta di Malmö non è sostenibile dalla società.