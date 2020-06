Mercato Lazio, Inzaghi vicino al rinnovo: beffata la Juventus

Mercato Lazio: Lotito pronto a blindare il tecnico

Mercato Lazio Inzaghi | Anche quest’anno la Serie A è stata piena zeppa di sorprese, e tra queste c’è sicuramente anche la Lazio. I biancocelesti hanno disputato un campionato straordinario, e la classifica non solo sorride, ma fa anche sognare tutti i tifosi. Uno dei fautori di questa cavalcata è senza dubbio Simone Inzaghi, ormai considerato come uno dei migliori tecnici in Italia. L’allenatore è migliorato tantissimo sotto ogni aspetto, e il suo rendimento in panchina ha suscitato l’interesse da parte di tantissime squadre.

Lotito però non vuole saperne, ed è pronto a proporre un importante rinnovo di contratto: pare inoltre che il prolungamento fino al 2023 sia vicinissimo, e stando a quanto riportato da TuttoJuve, manchi soltanto l’annuncio ufficiale. Una notizia ottima per la Lazio, pronta a continuare una bellissima avventura.

Lazio-Inzaghi: continua l’avventura, niente Juve

Simone Inzaghi è molto legato alla Lazio, e questo sin dai tempi in cui giocava all’Olimpico. Insomma una storia d’amore che è poi continuata, con successo, da allenatore, e che sembra poter non finire di certo dopo questa annata. Il rinnovo è ormai ad un passo, e a restare beffata potrebbe essere la Juventus, la quale si era fatta avanti qualche mese fa.