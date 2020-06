Mercato Inter, si cerca l’accordo con due squadre di Premier League

L’Inter intende rinnovare il prestito, sino alla fine di agosto, per Sanchez e Moses. Bisogna convincere il Manchester Utd ed il Chelsea.

Calciomercato Inter, la permanenza di Sanchez e Mosen non è scontata

E’ vero che la stagione calcistica finirà alla fine di agosto (causa Coronavirus) ma non è detto che l’Inter possa contare ancora su Alexis Sanchez e Victor Moses. Infatti, non è scontato che vestiranno i colori neroazzurri fino alla fine del campionato. Se le due società non riusciranno a trovare un accordo rientreranno, rispettivamente, al Manchester United e al Chelsea per fine prestito.

Manca meno di una settimana per poter trovare, definitivamente, un accordo. Marotta è già al lavoro. La buona notizia è che Conte potrà avere la certezza di affidarsi ancora a Barella, Sensi e Biraghi (per questi, la dirigenza, ha già programmato di acquistarli definitivamente da Cagliari, Sassuolo e Fiorentina).

Dal 1° luglio potrebbero esserci problemi per Conte

Potrebbero essere le ultime due partite (Sassuolo e Parma) per i calciatori arrivati in prestito dalla Premier League, visto che dal 1° luglio potrebbero fare ritorno nelle loro squadre. Un problema non da poco per l’ex ct della nazionale che potrà contare solo su Esposito (come terzo attaccante) e senza nessuna alternativa a Candreva (visto che Moses era considerato il suo ‘vice’) che potrebbe fare gli straordinari per altri due mesi (considerando che, oltre la Serie A, l’Inter è ancora in gara per vincere l’Europa League).