Mercato Inter, Cairo su Belotti: “Perchè dovrei venderlo?”

Mercato Inter: Cairo blinda Belotti

Mercato Inter Belotti | L’Inter pensa ad un possibile sostituto di Lautaro, ormai promesso sposo al Barcellona. L’attaccante argentino è diretto verso i blaugrana già da qualche settimana, e la sensazione è che tra le due parti possa trovarsi un accordo. Intanto i nerazzurri stanno pensando ad un’altra punta, possibilmente con margini di miglioramento, e che abbia già abbastanza esperienza. Il nome più caldo ed interessante degli ultimi giorni è stato senza dubbio quello di Andrea Belotti.

Il Gallo è però una preda molto difficile da raggiungere, anche perchè il patron granata Urbano Cairo non vuole assolutamente lasciarlo partire. Proprio quest’ultimo ha parlato dell’attaccante, queste le parole riportate da Sport Mediaset:

“Perchè dovrei vendere Belotti, ho già rifiutato cifre molto importanti per lui. Me lo tengo stretto e non mi sono mai pentito delle scelte che ho fatto, ho avuto ragione”

News Inter: continua l’assalto per Belotti?

Cairo ha parlato chiaro, e lo ha fatto ribadendo per l’ennesima volta la sua volontà su Belotti. L’attaccante non si tocca, a meno che non arrivi un’offerta da 100 milioni. Il prezzo è quello ed è fissato, e i nerazzurri dovranno fare un passo decisivo se vogliono sperare di far tentennare il Torino. Ad oggi l’operazione è quasi utopia, sono attese ulteriori novità.