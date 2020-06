Juventus Buffon Ronaldo | La sconfitta in finale di Coppa Italia è la seconda stagionale per la Juventus di Maurizio Sarri che a dicembre aveva anche perso la Supercoppa Italiana. Ciò ha creato non pochi malumori all’interno dello spogliatoio, con Cristiano Ronaldo poco convinto dei moduli del tecnico ex Chelsea e Napoli.

Juventus, faccia a faccia Buffon-Ronaldo

Dopo la finale di Coppa Italia i nervi nello spogliatoio bianconero erano più tesi che mai. Lo stesso Maurizio Sarri, in conferenza stampa prima del Bologna, ha parlato di un colloquio molto lungo con Cristiano Ronaldo per rendere più felice il portoghese in campo. La stella bianconera ha espressamente chiesto di non agire da centravanti puro ma da esterno, con un centravanti pronto a fargli spazio per i suoi soliti inserimenti. Ma il colloquio non è stato a tu per tu con il tecnico bianconero. Stando alle ultime notizie riportate dalla Gazzetta dello Sport, infatti, anche Gigi Buffon ha preso parte alla “discussione” e ha chiarito la posizione del portoghese con Sarri.

Juve-Ronaldo, allarme rientrato

Nelle ultime settimane Cristiano Ronaldo è parso meno pimpante del solito, soprattutto nelle due gare di Coppa Italia. Ciò ha portato a pensare a frizioni molto importanti con lo spogliatoio e all’addio della prossima stagione. Con il Bologna, però, il portoghese è tornato al gol e anche a macinare gioco e panico nella difesa avversaria. In attesa di rivedere il vero Cristiano Ronaldo, Buffon ha fatto da “calmante” per il cinque volte pallone d’oro.

Leggi anche – Calciomercato Juventus, Arthur sempre più vicino: i dettagli