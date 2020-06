Inter-Sassuolo, le probabili formazioni: Borja Valero titolare

Dopo il successo contro la Sampdoria, l’Inter torna in campo. I nerazzurri, infatti, sfideranno questa sera a San Siro il Sassuolo alle ore 19:30 nel ventisettesimo turno di Serie A. L’obiettivo della Beneamata è quello di centrare i 3 punti per tornare a -6 dalla Juventus.

Serie A, le scelte di Conte e De Zerbi

Alla vigilia della sfida l’allenatore dell’Inter, Antonio Conte, ha caricato la squadra e coniato il nuovo motto “Ogni partita è la vita”, frase che ha ripetuto spesso ai suoi giocatori nell’ultima partita. Un messaggio chiaro per stimolare i suoi ragazzi ed ottenere la massima posta in palio. Il tecnico leccese è consapevole che la sua squadra non può permettersi passi falsi e manderà in campo la migliore formazione.

Il modulo 3-4-1-2 sarà confermato, ma ci saranno diverse novità. In difesa Ranocchia potrebbe sostituire de Vrij, che non è al massimo della condizione. A centrocampo, invece, resta vivo il ballottaggio tra Borja Valero e Gagliardini, con il primo favorito. Turno di riposo per Candreva e Young, che saranno rimpiazzati da D’Ambrosio (in vantaggio nel ballottaggio con Moses) e Biraghi. Terza partita consecutiva da titolare per Eriksen, che avrà il compito di azionare la coppia di attaccanti formata da Lukaku e Lautaro Martinez. De Zerbi risponde con il 4-2-3-1 ed è costretto ad apportare delle scelte diverse per la difesa, a causa della squalifica di Marlon. Al suo posto uno tra Peluso, Magnani e Ferrari. In attacco il trio Berardi-Djuric-Boga sosterrà Caputo.

Così in campo Inter e Sassuolo

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Candreva, Barella, Borja Valero, Biraghi; Eriksen; Lukaku, Lautaro.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Magnani, Peluso, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo.