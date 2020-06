Inter-Sassuolo, De Zerbi: “Il campo ha annullato le differenze che ci sono sulla carta”

Inter-Sassuolo, De Zerbi nel post-partita

Inter-Sassuolo, De Zerbi | E’ intervenuto ai microfoni di DAZN, nel post-partita di Inter-Sassuolo, il tecnico dei neroverdi. Di seguito, ecco le parole di Roberto De Zerbi.

Le parole di De Zerbi

“Sono soddisfatto perché reputiamo l’Inter una delle squadre migliori del campionato. Abbiamo mostrato grande qualità, è motivo d’orgoglio. Alcune sbavature ci restano, ma le dobbiamo togliere il prima possibile. Eravamo contro l’Inter, tre giorni fa contro l’Atalanta. Se il campo dice altro, dobbiamo prenderci quello che ci lascia il campo, non quello che è il match sulla carta. Sono avvantaggiato perché alcune cose non sono allenabili, noi ci perdiamo in un bicchier d’acqua. Se vogliamo continuare tutti assieme, dobbiamo capire che step in avanti tocca fare. Dobbiamo eliminare dei black-out mentali”.

Caputo? “Giocatore straordinario, l’ho corteggiato a lungo. Per noi è un lusso, sono fortunato perché ho una squadra piena di talenti”.