Inter-Sassuolo, Conte: “Abbiamo sciupato le occasioni. Dobbiamo crescere”

Inter-Sassuolo, Conte nel post-partita

Inter-Sassuolo, Conte | E’ intervenuto ai microfoni di DAZN, nel post-partita di Inter-Sassuolo, il tecnico dei neroazzurri. Di seguito, ecco le parole di Antonio Conte.

Le parole di Conte

“Sicuramente è un pareggio che ci deve rammaricare, ci fa male, perché hai avuto comunque anche oggi diverse occasioni per chiuderla in maniera definitiva e le hai sciupate. Eravamo riusciti a recuperare, a fare gol a 4 minuti dalla fine, poi abbiamo concesso il pareggio. Inevitabile, dispiace. Nel calcio quando hai occasioni, devi fare gol. In fase difensiva potevamo far attenzione, è importante non concedere qualcosina. Ci sarebbe tanto da rivedere sui gol, piccoli e grossi errori individuali. Prendiamone atto. C’è delusione da parte di tutti, perché nonostante gli enormi sforzi fisici, non portiamo a casa la partita. Abbiamo creato tanto e capitalizzato poco.

Mi sono fatto sentire negli spogliatoi? Sicuramente i dettagli fanno la differenza, lo ripeto all’infinito ai ragazzi. Possono spostare un risultato e noi purtroppo ne paghiamo le conseguenze. E’ successo a Napoli, anche stasera… L’unica cosa che posso fare è continuare a lavorare, per cercare di far crescere questo gruppo e di alzare il livello”.

Il tecnico poi aggiunge: “Detto questo, aggiungo che i numeri sono a nostro favore. Purtroppo buttiamo i punti così, ma non ricordo particolari parate di Handanovic. Al contrario, Consigli ha fatto una partita ottima”.

Dove possiamo arrivare? “Sinceramente non lo so, mi piacerebbe saperlo… Posso prevederlo o sperarlo, vorrei vincerle tutte. Poi però purtroppo ci sono altre squadre, che possono essere più brave di noi. Ai miei calciatori posso solo continuare a dire di puntare in alto”.