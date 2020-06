Inter-Sassuolo, Djuricic e Borja Valero nel prepartita

Manca poco al fischio d’inizio della gara tra Inter e Sassuolo: i protagonisti stanno per scendere in campo ma prima c’è tempo per la presentazione del match grazie alle voci di Djuricic e Borja Valero.

Il prepartita di Inter-Sassuolo

Dopo aver dato un’occhiata alle formazioni ufficiali, è tempo delle dichiarazioni pre-partita. Prende la parola innanzitutto l’attaccante dei neroverdi: “Abbiamo giocato bene parte dell’ultima partita. L’Inter è diversa dall’Atalanta, oggi dobbiamo pensare solo ai nostri avversari, possiamo fare risultato“.

Di diverso avviso il centrocampista dell’Inter Borja Valero: “Dopo questo periodo un po’ buio in generale per tutte le persone ci siamo fatti tante domande ma abbiamo fatto gruppo. Ci siamo detti che abbiamo una grande occasione, trasformiamola in realtà. Avevamo un impegno, vincere il recupero contro la Samp e l’abbiamo fatto, ora continuiamo a lavorare“.