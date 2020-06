Inter-Sassuolo 3-3: higlights, risultato, sintesi e gol – VIDEO

Inter Sassuolo Risultato Sintesi Gol | Clamoroso quanto accaduto allo stadio San Siro nella giornata di oggi. Partita ricca di emozioni tra Inter e Sassuolo. Nel primo tempo passa in vantaggio la squadra di De Zerbi che poi viene ribaltata nei minuti finali di primo tempo. Nel finale di secondo tempo poi succede davvero di tutto. Risultato finale 3-3. Nel finale c’è anche l’espulsione da registrare a sfavore dell’Inter, doppio giallo rimediato da Skriniar. Può sorridere De Zerbi per l’impresa dei suoi calciatori che sono riusciti con grinta ad acciuffare nei minuti finali di partita la squadra avversaria.

Inter-Sassuolo, la sintesi e i gol del match

Inter-Sassuolo 3-3. Nel primo tempo Caputo porta in vantaggio la squadra ospite, poi raggiunta da Lukaku e Biraghi negli ultimi 4 minuti del primo tempo. Nella ripresa accade davvero di tutto. Prima il calcio di rigore firmato da Berardi al minuti 81. Poi Borja Valero porta avanti l’Inter all’86 e ancora una volta il Sassuolo trova il 3-3 al minuto 89 con Magnani. A fine partita espulsione anche per Milan Skriniar per un doppio giallo. Decisivo l’errore di Candreva sul 3-2 che spara addosso a Consigli. Poco dopo il pari del Sassuolo. Con questo pareggio i nerazzurri potrebbero tirarsi fuori completamente dalla lotta scudetto dove sono impegnati Juventus e Lazio.

