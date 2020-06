Calciomercato Inter Juventus Torreira | Scontro in campo e sul mercato. L’Inter e la Juventus hanno intenzione di dar vita a importanti scenari di mercato per quanto riguarda la prossima stagione. Dall’attacco alla difesa, senza dimenticare il centrocampo. In ogni reparto i due club hanno obiettivi simili, se non uguali che potrebbero portare a scontri importanti.

Calciomercato Juventus e Inter: è duello per Torreira

L’ultimo nome sulla lista di Paratici e Marotta, che porterà all’ennesimo scontro, è quello di Lucas Torreira, centrocampista dell’Arsenal con un passato alla Sampdoria. Stando alle ultime notizie riportate da fichajes.net, i due club starebbero pensando di riportare l’uruguayano in Italia dopo appena due stagioni all’Arsenal tra alti e bassi. I Gunners lo acquistarono per 30 milioni di euro, pagando la clausola rescissoria e, ad oggi, non vorrebbero cederlo per meno.

Torreira fa al caso di Sarri?

Il centrocampista uruguayano è il nome che Juve e Inter prenderebbero in considerazione se non dovessero andare in porto i nomi più altisonanti per cui stanno lavorando a centrocampo: Arthur per i bianconeri e Tonali per l’Inter. Ma Torreria farebbe al caso dei due allenatori? La risposta non può che essere sì, da un punto di vista prettamente tattico. Ai tempi della Sampdoria mostrò grandi qualità sia da regista che da mezzala di rottura (ma anche in fase realizzativa) e potrebbe essere un’ottima mossa di mercato sia per Sarri che per Antonio Conte.

Leggi anche – Calciomercato Inter, Sanchez resta fino a fine stagione: l’annuncio ufficiale