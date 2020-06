Formazioni ufficiali Roma-Sampdoria: le scelte di Fonseca e Ranieri. Via alla 27a giornata di Serie A per Roma e Sampdoria. I due club si sfidano per un match chiave, per la corsa alla Champions per la Roma e per la lotta alla salvezza per la Sampdoria. Ranieri incontra il suo passato e la sua squadra del cuore.

Formazioni ufficiali Roma-Sampdoria: le scelte di Fonseca e Ranieri

Partita non facile per entrambe le squadre, diverse assenze importanti per tutte e due le squadre. All’andata terminò in pareggio per 0-0. All’Olimpico la 27a giornata di Serie A Tim per Roma e Sampdoria. Diverse scelte a sorpresa sia per mister Fonseca che per Ranieri.

Formazioni ufficiali Roma-Sampdoria

ROMA – Mirante; Bruno Peres, Smalling, Ibanez, Kolarov; Diawara, Veretout; Carles Perez, Pastore, Mkhitaryan; Dzeko.

SAMPDORIA – Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Depaoli, Ekdal, Linetty, Thorsby; Jankto, Gabbiadini.