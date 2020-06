Calcio Mercato Roma Smalling | Il mercato di Serie A continua, e soprattutto quello della Roma, che in queste ultime settimane sta cercando di gestire al meglio sia gli affari in entrata che quelli in uscita. I giallorossi vorrebbero chiarire la situazione Smalling, in particolare quello che riguarda il riscatto del centrale inglese. Trattare con il Manchester United sta diventando difficile, e per di più giorno dopo giorno la concorrenza per il difensore sta crescendo sempre di più.

Roma: Smalling vuole restare e il club confermarlo

Il problema più grande però è sorto a causa dello slittamento dei calendari, il quale ha praticamente costretto la Roma a lasciare andare il giocatore: si sta tentando un prolungamento del prestito, ma a quanto pare lo United ha alzato un vero e proprio muro. Niente cambi di programma, soltanto un accordo a titolo definitivo. Insomma una beffa per i giallorossi, che quindi ad oggi non avrebbero modo di utilizzare Smalling oltre giugno. Questa la notizia riportata da l’Evening Standard.

Il Manchester United prolunga il prestito di Smalling alla Roma

Smalling ha avuto un grande impatto sulla Serie A, e in poco tempo il centrale inglese è riuscito a guadagnarsi il posto da titolare inamovibile nelle gerarchie di Fonseca. Il giocatore vorrebbe restare nella squadra capitolina, ma per il momento le chance sono davvero basse. Si spera nella svolta.

conferenza stampa, l’allenatore del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ha confermato che Chris Smalling e Alexis Sanchez, di proprietà della squadra inglese, resteranno rispettivamente a Roma e Inter: “Credo di si, è solo una questione amministrativa e di scartoffie. Spero che sistemino tutto”.

I due sono in prestito secco, ma sono una parte importante delle loro squadre. Il centrale inglese è diventato il titolare inamovibile e leader della difesa di Fonseca, tanto che la Roma vorrebbe provare ad acquistarlo definitivamente. Importante anche l’apporto di Alexis Sanchez in nerazzurro essendo l’unico cambio in attacco insieme al giovane Esposito della coppia formata da Lukaku e Lautaro Martinez