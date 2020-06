Calciomercato Roma Pedro Chelsea | La Roma tornerà domani in campo contro la Sampdoria per la chiusura del 27esimo turno di Serie A. Paulo Fonseca ha tanti dubbi da sciogliere ma anche poche certezze da cui ripartire.

Calciomercato Roma, Pedro rinnova con il Chelsea: è ufficiale

Intanto i giallorossi, al centro di importanti scenari societari, cercano di costruire il futuro. In attacco ci sono tanti “esuberi” da piazzare per liberarsi di ingaggi importanti e anche nomi nuovi su cui si lavora. Su tutti Pedro Hernandez, attaccante del Chelsea, in scadenza di contratto con i Blues. O almeno lo era prima di stasera. Le ultime notizie non sono molto confortanti per i giallorossi: lo spagnolo ha appena rinnovato con la squadra di Frank Lampard, ma solo fino a fine stagione. Lo ha comunicato il Chelsea sul proprio sito.

Roma, per Pedrito questione di giorni

Dopo la fine del “nuovo” contratto, Pedro sarà libero di firmare con la Roma, con cui ha già un accordo da tempo che, però, per i problemi societari dei giallorossi, non ha ancora formalizzato. L’attaccante spagnolo dovrà attendere ancora qualche settimana. Il tempo, cioè, che la Roma ceda uno degli attaccanti attualmente in rosa. Gli indiziati principali restano Cengiz Under e Justin Kluivert, oltre Pastore e Perotti che, però, non hanno il mercato dei primi due.