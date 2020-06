Calciomercato Roma Kluivert Atletico Madrid | La Roma ben presto dovrà definire il nuovo assetto societario, mentre Pallotta cerca acquirenti per lasciare la società. I giallorossi hanno già chiesto un prestito da 6 milioni di euro alla Banca del Lazio per pagare tutti i dipendenti e non creare ingenti danni a chi da tempo fa parte del club.

Calciomercato Roma, Kluivert nell’affare Mkhytarian?

Intanto per la prossima stagione si pensa a come far quadrare i conti: la possibilità è solo quella della cessione di alcuni calciatori dall’alto ingaggio e che hanno la possibilità di plusvalenze importanti. Justin Kluivert è uno dei possibili partenti. L’attaccante olandese potrebbe essere inserito nell’affare che porterebbe definitivamente Henrikh Mkhyarian in giallorosso dall’Arsenal che viene valutato 20 milioni di euro. La Roma guadagnerebbe almeno 10 milioni dallo scambio con i Gunners per il valore che dà all’ex Ajax.

Roma, Atletico Madrid su Kluivert: contatti in corso

Ma la suggestione del momento riguarda un approdo di Kluivert in Liga. Stando alle ultime notizie che arrivano da tuttomercatoweb.com, il Cholo Simeone starebbe pensando di portare al Wanda Metropolitano Justin Kluivert e sarebbero già iniziati i contatti tra i due club. Nello scacchiere dell’Atletico Madrid, Kluivert troverebbe maggior spazio grazie al gioco che intende proporre Simeone anche nelle prossime stagioni.

