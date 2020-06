Calciomercato Napoli Lozano | Polemiche, l’esclusione per mesi per motivi tecnici, i contrasti con Gattuso e infine il ritorno in campo e il gol contro il Verona. Per Hirving Lozano l’avventura al Napoli ha vissuto momenti molto particolari che ieri hanno portato di nuovo il messicano in campo dopo mesi di assenza. Si è subito fatto trovare pronto e ha messo a segno la rete del definitivo 0-2 che ha chiuso i giochi contro il Verona di Juric.

Calciomercato Napoli, Lozano chiede la cessione

Gol e ingresso che hanno reso felice Gennaro Gattuso che al termine del match ha parlato di gara perfetta per sfruttare le caratteristiche del Chucky. Con l’addio, sempre più probabile di Callejon, il messicano potrebbe trovare sempre più spazio e scalare le gerarchie, in cui, al momento, si è piazzato più in alto Matteo Politano. Il gol, però, non avrebbe cambiato la volontà di Lozano di voler trovare più spazio. Il Napoli, nonostante l’investimento molto dispendioso, non gli garantisce la titolarità e il messicano starebbe guardandosi intorno.

Lozano-Raiola: idea di cambiare maglia

Stando alle ultime notizie riportate dal Corriere del Mezzogiorno, infatti, pare che El Chucky abbia dato mandato al suo agente, Mino Raiola, di cercare un’altra squadra che gli permetta di essere titolare e di mettere in mostra le sue qualità migliori. Il Napoli, chiaramente, non accetterà alcun tipo di minusvalenza e lo cederà solo di fronte a cifre folli.

