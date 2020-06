Dominik Szoboszlai pronto ad approdare in Italia. La prossima sessione di calcio mercato sarà decisiva. Il calciatore lascerà sicuramente il Salisburgo e ci sono le big su di lui pronte ad accoglierlo. Non solo in Italia con Milan, Juve, Napoli e Lazio, ma anche in Premier League e Bundesliga. Adesso il classe 2000 ci pensa, le prossime settimane saranno decisive per una decisione definitiva che riguarderà il suo futuro.

Milan: Szoboszlai accetta la Serie A, è asta con le big italiane

Su Szoboszlai c’è da diverso tempo la Juventus, che poi però ha mollato la presa con il passare del tempo. Adesso sul calciatore c’è soprattutto il Milan ma anche Lazio e Napoli. La valutazione che il Salisburgo fa del calciatore è di 20 milioni di euro. Intanto lui è pronto ad approdare in Serie A come ha ammesso.

Szoboszlai, Juve defilata: è nel mirino da tempo

Su Szoboszlai ormai c’è l’occhio dei principali club d’Europa. Starà soltanto al calciatore fare la scelta finale. In Serie A aspettano sue notizie Milan, Lazio e Napoli, con la Juventus al momento defilata ma che però potrebbe tornare alla carica sul calciatore. E’ stato lo stesso giocatore ad ammettere nelle recenti interviste di valutare la Serie A un ottimo campionato, ma così come lo sono però Premier League e Bundesliga.