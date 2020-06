Calciomercato Milan Rebic | Il Milan di Stefano Pioli ha cambiato targa negli ultimi mesi. Complice l’infortunio di Zlatan Ibrahimovic, i rossoneri si sono affidati alla verve offensiva di Ante Rebic, che anche nella gara contro il Lecce è stato decisivo per i tre punti finali.

Calciomercato Milan, Rebic convince: la mossa per acquistarlo

L’attaccante croato è arrivato la scorsa estate al Milan in prestito biennale dall’Eintracht Francoforte, nell’affare che ha portato André Silva a percorrere la strada opposta e accasarsi in Germania. Entrambi stanno facendo molto bene nelle rispettive nuove squadre che avrebbero intenzione di acquistarli a titolo definitivo. Secondo le ultime novità riportate dal Corriere dello Sport in edicola oggi, sarà proprio il portoghese l’asso nella manica per l’acquisto a titolo definitivo di Rebic. L’obbligo di riscatto che entrambi i club dovrebbero effettuare nell’estate del 2021, dunque, potrebbe essere anticipato di una stagione. Ante Rebic diventerebbe, così, il primo colpo del prossimo Milan.

Milan, chi sarà il prossimo attaccante?

Assodato il futuro del croato, c’è da capire se e come terminerà il rapporto con Zlatan Ibrahimovic. La stella svedese è in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno e non è ancora chiaro se rinnoverà fino al termine della stagione o se lascerà prima. La certezza, però, dovrebbe essere l’addio alla fine del campionato attuale, a causa della nuova politica del Milan che intende dimezzare i costi di ingaggio. Se Ibra va via, chi sarà il nuovo centravanti? Ai rossoneri piacerebbe ricreare la coppia d’attacco dell’Eintracht Francoforte di qualche anno fa. Gli occhi sono puntati su Luka Jovic del Real Madrid. Le ultime notizie sono confortanti per la dirigenza rossonera perché pare che i Galacticos si stiano ammorbidendo e potrebbero accettare l’offerta di prestito del Milan per liberarsi di un calciatore praticamente inutilizzato.

