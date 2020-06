Calciomercato Milan, rinnovo Donnarumma: offerta e deadline

Calciomercato Milan: i rossoneri studiano la strategia per il rinnovo di Gigio

Calcio Mercato Milan Donnarumma | Il Milan ragiona già per il futuro, e pensa soprattutto alla situazione legata a Donnarumma. Il giovane portiere è un patrimonio per il club, ma la questione rinnovo si è andata a complicare giorno dopo giorno. Sebbene le intenzioni di Gigio siano incentrate per un prolungamento, l’agente Raiola non ha mai speso parole positive nei confronti del progetto rossonero, di fatto allontanando sempre di più il suo assistito da Milano.

Occhio però ad una possibile svolta, con Gazidis che pare abbia studiato già la strategia: stando a quanto riportato da cm.it infatti, pare che Gazidis abbia proposto a Raiola di migliorare l’attuale ingaggio: da 6 milioni a 7,5 a stagione. Cifre importantissime, e che senza dubbio farebbero gola a chiunque, soprattutto in quella tenera età. La svolta può arrivare davvero, la fumata bianca non è così lontana.

Rinnovo Donnarumma: c’è un ultimatum

Il rinnovo di Donnaruma è una priorità per il Milan, e il costo dell’operazione si prospetta davvero molto alto. I rossoneri sono impazienti, ed è per questo che avrebbero tracciato una deadline: entro il 30 giugno deve esserci una risposta del giocatore. Gigio vorrebbe accettare, ma attenzione a cosa può succedere.