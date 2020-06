Calciomercato Milan, su Bonaventura c’è anche il Benevento

Calciomercato Milan: anche il Benevento pensa al centrocampista rossonero

Calcio Mercato Milan Bonaventura | La stagione di Serie A è attualmente ferma, ma il mercato in Italia non si ferma mai. Molte squadre stanno cercando di portare avanti diverse operazioni sia in entrata che in uscita, e tra queste c’è il Milan. L’annata dei rossoneri è stata parecchio altalenante, e in vista del prossimo campionato è prevista una sorta di rivoluzione, a partire dal tecnico fino ad arrivare a qualche centrocampista. La situazione più spinosa riguarda Bonaventura, in scadenza di contratto con un rinnovo che tarda ad arrivare.

Il centrocampista rossonero continua ad essere tentato da diverse pretendenti, e tra le tante pare ne sia spuntata un’altra a sorpresa: il Benevento. La squadra di Inzaghi sta conducendo una stagione straordinaria, e al suo arrivo in Serie A vorrà senza dubbio alzare l’asticella. Il sogno Jack è difficile, ma non è affatto da escludere. Questa la notizia riportata da cm.com.

News Milan: Bonaventura, Torino in vantaggio

Il futuro di Bonaventura è ancora molto incerto, e la folta concorrenza sta disorientando un po tutti, giocatore compreso. Ad oggi però si può dire una cosa molto chiara: il Torino sembra essere in vantaggio su tutti, complice anche un’offerta decisamente molto interessante.