Calciomercato Milan, Bakayoko: il francese ritorna in rossonero?

Calciomercato Milan, Bakayoko è un obiettivo: può lasciare il Monaco, nessun futuro al Chelsea

Calciomercato Milan – Bakayoko | Si andrà ancora a costruire il Milan che verrà e, per farlo, la dirigenza rossonera potrebbe ripartire da un vecchio perno. Tutto sommato, nell’annata di Gattuso, aveva fatto pure bene Tiemoué Bakayoko, calciatore pronto a dire addio al suo club, per ricominciare una nuova avventura. C’è da dire che sul centrocampista ci sono diversi club pronti a prelevarlo, ma tra le ipotesi ci sarebbe proprio il club milanista. L’unico ostacolo, nonostante il reciproco interesse, è rappresentato dal pesante ingaggio percepito dal giocatore di proprietà del Chelsea. E lo stesso club londinese non avrebbe alcuna intenzione di svenderlo.

Milan, tutto su Bakayoko: il calciatore può tornare in Serie A

Stando a quanto rivelato dai colleghi di Le Parisien, sono diversi i club interessati a Tiemoué Bakayoko. Tra questi, sarebbe venuto fuori nuovamente il nome del Milan, che lo metterebbe nel centrocampo di Stefano Pioli, accanto ad Ismael Bennacer. Su di lui ci sarebbe il Paris Saint-Germain, che virerebbe però proprio sull’altro centrocampista appena citato, L’algerino che rappresenta l’oggi e il domani rossonero e il club milanista non vorrebbe privarsene. Altra concorrente, molto forte, è la società londinese del Tottenham. Gli Spurs andrebbero a sostituire, proprio con Bakayoko, il partente Ndombelé.