Calciomercato Lazio, superata la concorrenza dell’Inter per Kumbulla

Quando sembrava tutto fatto per il passaggio del difensore dell’Hellas Verona alla corte di Conte, la Lazio si intromette nella trattativa.

Mercato Lazio, contatto tra Lotito e Setti per Kumbulla

La Lazio è molto vicina ad acquistare Marash Kumbulla. Secondo ‘Sky Sport‘ ci sarebbe stato un incontro tra il presidente della Lazio Claudio Lotito e quello dell’Hellas Verona, Maurizio Setti. I due hanno parlato del possibile trasferimento del difensore albanese nella capitale. La Lazio prova ad anticipare l’Inter che sembrava ad un passo ad acquistare il calciatore, cresciuto nelle giovanili del club scaligero. Nei prossimo giorni è stato fissato un altro incontro tra le due parti.

La richiesta del patron Setti, però, è molto alta: si parla di 25-35 milioni di euro, cifre che in questo periodo delicato, la società biancoceleste non può permettersi di spendere. Il direttore sportivo Igli Tare è pronto a mettere sul piatto alcune contropartite tecniche che potrebbero fare al caso della squadra di Ivan Juric e fare abbassare il prezzo del cartellino del giocatore: i possibili nomi sono quelli di Wallace, Durmisi o Valon Berisha.

Ultime Lazio, Lotito carica la squadra: “Massimo impegno“

Questa sera la Lazio sarà ospite dell’Atalanta. Sarà sicuramente un grande match che ha il sapore di Europa. Ieri a Formello, circa 500 tifosi hanno incitato la squadra, in partenza per Bergamo, a suon di cori, affinché possano ritornare a Roma con il bottino pieno. Anche il presidente Lotito ha voluto caricare la squadra: “Massimo impegno per continuare ad inseguire un sogno chiamato ‘Scudetto‘“.