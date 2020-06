Calciomercato Juventus, Under riproposto: incontro Paratici-Ramadani

Calciomercato Juventus: Under può arrivare a Torino

Calcio Mercato Juventus Under | Il mercato di Serie A si fa sempre più attivo ed infuocato, e nel corso di queste ultime settimane, le principali squadre del nostro campionato stanno cercando di trovare rinforzi importanti in vista della prossima stagione. Un’impresa non facile, specie per via della folta concorrenza. Ecco che parecchi intrecci potrebbero crearsi tra le big del nostro campionato, ed in particolare tra Juventus e Roma. I due club hanno già parlato parecchio in questo ultimo periodo, e anche in passato c’è stato modo di completare diverse operazioni, vedi Pjanic, Benatia e Spinazzola.

Insomma i rapporti continuano, e pare inoltre che nelle ultime ore ci sia stato un incontro tra Paratici e Ramadani: quest’ultimo ha tra gli assistiti anche Under, esterno turco che sarebbe stato riproposto alla Vecchia Signora. Il giocatore è un profilo che piace, staremo a vedere. Questa la notizia riportata da cm.com.

Juventus-Under: l’ostacolo della trattativa

La Juventus riflette su Under, e riflette soprattutto sulla sua tenuta fisica. Il turco, sebbene sia un giocatore molto talentuoso, è stato purtroppo martoriato da diversi infortuni, i quali lo hanno con il tempo condizionato tantissimo. Questo ad oggi sarebbe l’unico ostacolo nella trattativa.