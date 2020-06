Dopo i primi tentennamenti, il centrocampista brasiliano è pronto ad accettare l’offerta della dirigenza bianconera e lasciare il Barcellona.

Mercato Juventus: ‘in’ Arthur, ‘out’ Pjanic

Juventus e Barcellona non hanno mai smesso di parlare di un possibile scambio tra Pjanic ed Arthur. Il centrocampista ex Gremio, oramai, è convinto della destinazione Torino, dopo i numerosi dubbi che lo hanno tormentato. Operazione da chiudere entro la fine del mese di giugno (si parla di 70 milioni di euro). Si può dire che in due anni in terra spagnola il nazionale ‘Selecao‘ non ha mai lasciato il segno (considerando che doveva essere il ‘nuovo Iniesta‘). Il direttore sportivo dei bianconeri, Fabio Paratici, non ha mai smesso di credere in questa trattativa che a breve può concretizzarsi. Con la maglia bianconera guadagnerà 5 milioni più bonus.

Quella di ieri sera poteva essere l’ultima con la maglia blaugrana per Arthur, nel match vittorioso per 1-0 contro l’Athletic Bilbao (dove è partito dal primo minuto). Per un giocatore che arriva ce n’è un altro che parte: stiamo parlando di Pjanic che ha già dato il suo ‘ok‘ al trasferimento al Barcellona.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Juventus, infortunio De Sciglio: arriva il comunicato (UFFICIALE)

Chi al posto del ‘Pipita’? Ecco i nomi

E’ caccia all’erede di Gonzalo Higuain. Non ha saputo sfruttare, al meglio, la seconda possibilità che la società gli ha concesso. Per questo la dirigenza si sta guardando intorno. Il nome per sostituirlo è sempre quello di Arkadiusz Milik (in gol nella partita vittoriosa del Napoli a Verona per 2-0). I partenopei valutano il calciatore 40 milioni. L’altro nome è quello del nazionale messicano, Raul Jimenez, in forza al Wolverhampton.