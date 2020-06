Calciomercato Juventus: Alex Telles è l’obiettivo per le corsie

Calciomercato Juventus, Alex Telles potrebbe finire ai bianconeri

Calciomercato Juventus – Alex Telles | Non è un mistero, Maurizio Sarri ha bisogno di rinforzi per quel che concerne le fasce. C’è da pensare che tra infortunati e squalificati, il tecnico di Figline si è ritrovato la coperta corta, chiedendo ulteriore sacrificio a Cuadrado, calciatore adattato nel ruolo di terzino. I nomi in auge restano quelli di Emerson Palmieri e di Marcelo, che potrebbe lasciare il Real Madrid, ma il CFO dei bianconeri, Fabio Paratici, è pronto al colpo a sorpresa.

Il Paris Saint-Germain rinuncia ad Alex Telles: Paratici in agguato per portarlo alla Juventus

Stando a quel che rivelano direttamente dalla Francia, sul quotidiano Le Parisien, la Juventus potrebbe puntare dritto su un ex Inter. Parliamo di Alex Telles, terzino del Porto che è indubbiamente uno dei nomi più caldi per il mercato che verrà. Come riportato dal quotidiano, il Paris Saint-Gerain pure lo aveva messo nel mirino, ma a fine stagione il calciatore potrebbe dire addio al Porto, ma non per trasferirsi in Ligue 1. Tra le ipotesi ci sarebbe il ritorno in Serie A, questa volta dai rivali del suo ex club, alla Juventus di Sarri. La valutazione di mercato resta alta, con il Porto che chiede una cifra non inferiore ai 30 milioni di euro. Il piano B si chiama Kurzawa, nome sempre gradito dai bianconeri.