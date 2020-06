Le ultime prestazioni hanno cambiato le opinioni della dirigenza bianconera: il futuro di Bernardeschi adesso potrebbe essere ancor a Torino, con la maglia bianconera.

Ultime Juve, cambia tutto per Berna?

Una rondine non fa primavera, immaginarsi d’estate. Ma la vittoria contro il Bologna porta sicuramente la firma di Federico, che non ha scritto il suo nome sul tabellino ma è stato protagonista di una grande prestazione. La sua posizione è quella: esterno a destra, adesso è chiaro più che mai. Spera di continuare ad essere impiegato dove di solito agiscono Douglas Costa o Cuadrado: fino a questo momento era stato una sorta di jolly, col risultato di andare solo in confusione. In Coppa Italia non era stato fortunatissimo, ma Maurizio Sarri lo ha sempre difeso e ha continuato a dargli fiducia, venendo infine ripagato. Contro i rossoblu è stato schierato addirittura come titolare, cosa che non accadeva dallo scorso 7 dicembre.

L’addio non è più così scontato

Secondo quanto rivelato questa mattina da Tuttosport, non è detta l’ultima parola a proposito del suo addio. Se arrivasse la giusta offerta Paratici e Nedved la considererebbero comunque, anche perché la Vecchia Signora ha bisogno di far quadrare i bilanci. Il Cholo Simeone stravede per lui, il Barcellona era ad un passo dall’averlo in uno scambio con Rakitic. Tuttavia, se Bernardeschi dovesse continuare su quest’onda positiva, è possibile che la sua estate sia più costellata di trofei (da vincere con la Juve), che di discorsi di mercato.