Calciomercato Inter, Vidal vuole i nerazzurri: il prezzo dell’operazione

Calciomercato Inter: Vidal, trattativa che si può sbloccare

Calcio Mercato Inter Vidal | Il mercato dell’Inter è come sempre molto attivo, e Antonio Conte sembra già aver tracciato la strada da percorrere per la prossima finestra. Il tecnico ha avuto un impatto devastante nell’ambiente nerazzurro, e adesso la dirigenza farà di tutto pur di accontentarlo. E’ chiaro ed evidente di come si voglia prendere un centrocampista di esperienza, ed è altrettanto chiaro che nel mirino continui ad esserci Arturo Vidal.

Il centrocampista cileno era stato accostato ai meneghini già a gennaio, e adesso pare sia ritornato parecchio di moda. L’ex Juventus nell’affare Lautaro? No, tutto slegato, e con un prezzo di saldo che può variare dai 7 agli 8 milioni di euro. Una cifra piuttosto bassa se si pensa al nome altisonante, e se si pensa anche ad un giocatore di 33 anni. L’Inter e Conte spingono, ma per ora è tutto rimandato. Questa la notizia riportata da InterNews.

Vidal-Inter ad agosto?

Vidal è un obiettivo concreto per l’Inter, il quale però non vuole forzare troppo l’affare. Prima ci saranno da sbrogliare diverse situazioni, e poi si farà l’assalto al cileno. La sensazione è che il tutto possa sbloccarsi verso fine agosto, magari con le acque che si saranno calmate ulteriormente.