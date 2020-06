Calciomercato Inter Sanchez | Alexis Sanchez con l’Inter è una riserva di lusso ma in questo rush finale potrebbe diventare titolare e decisivo in molte partite. L’attaccante cileno è il perfetto compagno di reparto sia per Lukaku che per Lautaro Martinez e Antonio Conte ha intenzione di utilizzarlo come jolly fino al termine del campionato.

Calciomercato Inter, Sanchez resta fino a fine stagione: l’annuncio

Il rischio, per i nerazzurri, era quello di perdere Sanchez il 30 giugno, alla scadenza naturale del suo prestito dal Manchester United. Ma, salvo clamorose sorprese, le ultime notizie sono confortanti per Antonio Conte. Ole Gunnar Solskjaer, tecnico del Manchester United, in conferenza stampa si è soffermato sul futuro del Niño Maravilla.

“Credo che il presitito sarà prolungato. E’ una situazione che riguarda la parte amministrativa e burocratica. Spero che il tutto si sistemi e che credo che si troverà una soluzione. Finora i prestiti hanno funzionato come volevamo”.

Calciomercato Roma, Solskjaer annuncia il futuro di Smalling

Il discorso del tecnico dei Red Devils riguardava anche gli altri calciatori in prestito. Tra questi c’è anche Chris Smalling alla Roma che resterà, almeno, fino al termine della stagione. Ma la prossima potrebbe essere lontana dalla capitale per il difensore inglese, proprio per le parole dell’allenatore e della richiesta esosa del club di Old Trafford.

