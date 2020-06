L’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta è intervenuto ai microfoni di DAZN nel preparatita della gara contro il Sassuolo, soffermandosi anche su alcuni temi di mercato.

Le parole di Marotta prima di Inter-Sassuolo

Data un’occhiata alle formazioni ufficiali, è tempo di ascoltare le voci dei protagonisti. A San Siro prende la parola il dirigente nerazzurro: “Lautaro? Noi siamo stati molto chiari. Abbiamo rimarcato in più di un’occasione che l’Inter è un club nobile, che non intende vendere i giocatori migliori. Se l’argentino non manifesta, e finora non l’ha fatto, la volontà di andare via, allora non si muove da qui. Sanchez e Moses? Dunque, abbiamo voluto fortemente portare a termine la stagione. Sappiamo che ci sono controindicazioni, qualche infortunio in più, qualche situazione anomala che dovrebbe essere disciplinata. Ci troviamo a fare una trattativa vera e propria, che può andare bene o meno. Dovrebbe invece essere questa una situazione normata, i giocatori hanno diritto di terminare le competizioni a cui hanno preso parte“.