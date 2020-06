Atalanta-Lazio, le formazioni ufficiali: super sfida Gasperini-Inzaghi

Si stanno per dare battagli Atalanta e Lazio e l’esito della gara potrebbe decidere le sorti di un intero campionato: in caso di vittoria dei biancocelesti infatti ogni discorso sarebbe aperto, sia per lo Scudetto che per la qualificazione alla prossima Champions League. In caso contrario la Juventus farebbe un passo decisivo verso il titolo e gli orobici scaverebbero un solco dal 5° posto lungo 9 punti.

Le scelte di Inzaghi e Gasperini

Si affrontano i due migliori attacchi, per cui ci sarà da divertirsi. Nerazzurri (74) e biancocelesti (60) promettono di offrire spettacolo questa sera all’Atleti Azzurri d’Italia. Gli uomini di Inzaghi sono al primo impegno ufficiale post-lockdown, mentre quelli del Gasp (assente per squalifica) hano già dato prova di forza nella vittoria per 4-1 contro il Sassuolo.

Questa sera il dubbio più grande riguarda Ilicic: il mister lo ha convocato, ma il suo impiego è improbabile. Out anche Pasalic, assente per squalifica. Toccherà quindi a Malinovskyi: completano l’attacco Duvan Zapata e Gomez. In difesa si rivedono Toloi e Djimsiti, a segno nell’ultima gara. Sulle fasce c’è il solito imbarazzo della scelta: stavolta prevalgono Hateboer e Gosens.

In casa Lazio è tempo di turn-over: Lucas Leiva non ce la fa, al suo posto Cataldi, con Milinkovic-Savic e Luis Alberto a completare il centrocampo. Assenti pure Marusic e Luiz Felipe: pronti a scendere in campo quindi Jony e Patric. In attacco Correa è favorito su Caicedo per affiancare Immobile.

Così in campo alle ore 21:45 all’Atleti Azzurri d’Italia

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Palomino, Toloi, Djimsiti; Gosens, Freuler, De Roon, Hateboer; Gomez, Malinovskyi; Zapata. All.: Gasperini.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Radu, Luis Felipe, Patric; Jony, Luis Alberto, Cataldi, Milinkovic, Lazzari; Correa, Immobile. All.: Inzaghi.