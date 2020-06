Verona-Napoli, le formazioni ufficiali: c’è Mertens

Stanno per essere annunciate le scelte di Gattuso e Juric: Napoli e Verona stanno per scendere in campo, fischio d’inizio alle 19:45.

Le line-up di Napoli e Hellas Verona

Di fronte due squadre che hanno dimostrato di aver affrontato bene il lockdown. I padroni di casa sono reduci dalla vittoria contro il Cagliari, nella quale è bastata la mezzora iniziale per avere ragione degli avversari. Difesa classica a 3, con il futuro azzurro Rrahmani; in attacco ci sarà il tridente leggero formato da Verre, Zaccagni e Di Carmine. Gattuso risponde dando di nuovo fiducia ad Ospina tra i pali e Politano sulla destra: sono gli unici 2 cambi rispetto alla squadra che ha vinto la Coppa Italia.

Così in campo:

VERONA (3-4-2-1) in aggiornamento: Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Badu, Lazovic; Verre, Zaccagni; Di Carmine. All. Juric

NAPOLI (4-3-3) in aggiornamento: Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne. All. Gattuso