Torino-Udinese, Vagnati: “Confermato Longo, obiettivo salvezza”

Davide Vagnati, direttore sportivo del Torino, ha presentato ai microfoni di Sky Sport la gara di questa sera all’Olimpico Grande Torino contro l’Udinese.

Torino-Udinese, Vagnati: “Longo ha la nostra fiducia”

Il nuovo direttore sportivo ha confermato la posizione di Moreno Longo, almeno fino al termine della stagione, pensando solo a quello che il campo dirà fino ad agosto.

“Sicuramente abbiamo fatto una gara importante dal punto di vista della voglia e dell’intensità. L’atteggiamento dopo il gol subito è stato importante, a differenza di qualche partita prima del lockdown. Abbiamo avuto subito voglia di far bene”.

Ingresso accanto a Moreno Longo? “Non è casuale. Quando abbiamo fatto la presentazione gli abbiamo confermato la nostra fiducia. La società deve sempre stare vicino alla squadra e la mia presenza accanto a Longo lo conferma”.

Che tipo di Torino sarà? “Sinceramente pensiamo partita per partita senza pensare troppo a lungo. Il nostro obiettivo è la salvezza e dobbiamo pensare a quello. Abbiamo una squadra importante e vogliamo continuare su questa scia“.

Vagnati: “Vi svelo cosa ho detto al mister il primo giorno”

Nessun contatto con gli altri allenatori: “Ho parlato poco sin dall’inizio, ho detto a Longo di non considerare i giornali e che non avevo chiamato nessuno. E’ la verità, non dico bugie e pensiamo davvero solo al presente“.

