Tegola per il Paris Saint Germain: 4 positivi al covid-19

PSG, ora sono guai. Attraverso il proprio profilo Twitter il club ha comunicato una pessima notizia per il calcio francese e non solo.

Il club transalpino ha diramato un comunicato nel quale annuncia i risultati dei test sierologici a cui si sono sottoposti la squadra e l’intero staff.

Purtroppo per il club francese sono 4 le persone che hanno contratto il virus ma che risultati asintomatici: tre calciatori e un membro dello staff.

Ligue 1: per fortuna la stagione è finita

Per “fortuna” dei francesi, attualmente il campionato è fermo. La stagione in Ligue 1 si è conclusa dopo lo scoppio dell’emergenza sanitaria.

Tuttavia in queste settimane la formazione allenata da Tuchel, che si è laureata ancora campione di Francia, si sta allenando in vista della Final Eight di Champions League. I parigini hanno infatti eliminato il Borussia Dortmund agli ottavi di finali grazie al successo del Parco dei Principi (2-0).

Questo, in virtù del risultato dell’andata in Germania (2-1), ha qualificato il PSG che ad agosto dovrà scendere in campo.

Per preparare al meglio il rush finale per la coppa dalle grandi orecchie, Mauro Icardi e compagni si sono ritrovati ieri al centro sportivo di Ooredoo. Per questo motivo tutta la squadra si è sottoposta agli esami fisici e medici. I nomi dei calciatori resteranno ignoti.