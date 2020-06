SPAL-Cagliari: Di Biagio e Zenga dopo la gara

Le parole di Di Biagio

Luigi Di Biagio, tecnico della SPAL, ha parlato della gara di oggi a Sky Sport:

“Il problema che la SPAL si porta dietro da tanto tempo è quello di fare gol. È sempre Andrea a segnare, lo fa solo lui. Oggi comunque era tutto anomalo, giocare dopo tre mesi non è facile. Con Cerri siamo andati vicini a metterla dentro.

Ora dobbiamo sperare che le latre non vincano, poi noi dobbiamo lottare nonostante la situazione difficile. Ora andiamo a sfidare due squadre che sulla carta saranno difficili.

Prossimo anno? Non devo lavorare per il prossimo anno, ma per quello attuale. La società ha fiducia in me, io però devo fare tanti risultati. L’azione in cui non abbiamo fatto gol con Cerri e Petagna è stata da manuale del calcio”.

Le parole di Zenga

Walter Zenga, allenatore del Cagliari, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Sky Sport dopo la vittoria di oggi:

“Cragno? Ho due portieri di altissima qualità e talento che garantiscono un grande rendimento. Abbiamo iniziato così e parlando con loro prima del Verona gli avevo dettoche potevano giocare tutti e due. Io scelgo per il bene del club non penso solo al curriculum”.