Serie A Torino Belotti Parma Cornelius | Si sbloccano nello stesso momento le due gare del martedì sera di Serie A. Il Torino è andato in vantaggio con il suo capitano, Andrea Belotti, mentre il Parma si è portato in vantaggio con Cornelius.

Torino-Udinese, il gol di Belotti

Il Gallo Belotti ha segnato dopo un inforunio che lo ha tenuto fuori dal terreno di gioco per qualche minuto. Il capitano granata, poi, è rientrato e dopo una bella azione manovrata con i suoi si è trovato a tu per tu con Musso e ha scagliato un sinistro potentissimo sul primo palo. Nulla da fare per il portiere argentino dell’Udinese e 1-0 per il Toro.

Genoa-Parma, il gol di Cornelius

Per il Parma, invece, è il solito Cornelius a segnare. L’attaccante danese è stato bravo a sfruttare una palla vagante al centro dell’area di rigore del Genoa e ha siglato la rete dell’1-0. Facile tap-in per il numero 11 di D’Aversa.