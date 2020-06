Serie B, l’Ascoli esonera Abascal: c’è De Rossi per la panchina

Daniele De Rossi dal campo alla panchina: quello che sembrava uno scenario lontano potrebbe invece già manifestarsi nei prossimi giorni. C’è l’Ascoli da salvare….

Serie B, situazione infernale ad Ascoli

Il club picentino si trova ad affrontare una situazione molto complicata. Dopo solo due partite è stato esonerato Guillermo Abascal, che aveva fatto bene con la Primavera, ma si è trovato subito in difficoltà nella gestione di uno spogliatoio che ha tritato Zanetti e Stellone prima di lui. A proposito, il primo è stato ricontattato col fine di farlo tornare, ma ha gentilmente declinato l’invito. Quella che doveva essere, secondo le parole del presidente, una squadra costruita per vincere, si trova invece ad affrontare una situazione complicatissima.

In questo momento i bianconeri sono in lotta per non retrocedere, al quartultimo posto in Serie C, con evidenti problemi in difesa (solo Livorno e Trapani hanno subito più gol). A tutto questo si aggiunge anche un cambio nella dirigenza: sollevato dall’incarico di direttore sportivo Antonio Tesoro, al suo posto il presidente Pulcinelli ha chiamato Giuseppe Bifulco.

De Rossi sarà il prossimo tecnico dei picentini?

Proprio Bifulco potrebbe essere l’artefice dell’arrivo di De Rossi, visto che i rapporti con l’ex centrocampista romano sono ottimi. L’ex capitan Futuro da parte sua ha sempre detto di voler allenare, ma sedersi su una panchina infuocata per la prima esperienza potrebbe risultare deleterio. Vero è che nel recente passato ha già saputo stupire tutti, lasciando la Roma per volare oltre oceano ed accasarsi al Boca Juniors. L’altro nome caldo per la panchina, riferisce Tuttosport, è Giuseppe Sannino, reduce dall’esperienza all’Honved, in Ungheria.