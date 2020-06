Serie A Risultato Sintesi Genoa Parma Torino Udinese | Si è concluso anche il martedì sera di Serie A. In campo Genoa-Parma e Torino–Udinese. Entrambe le gare sono state ricce di emozioni e di occasioni da gol.

Serie A, Genoa-Parma: 1-3 – Risultato e la sintesi

A Marassi va in scena una bellissima partita tra Genoa e Parma, conclusasi per gli ospiti. La squadra di D’Aversa è stata trascinata da una prestazione sontuosa di Andreas Cornelius, autore di una tripletta. L’attaccante danese ripete pedissequamente la gara dell’andata e si porta di nuovo il pallone a casa. Il Genoa, stanco e poco convinto, ha avuto bisogno di due calci di rigore per sbloccarsi e segnare il gol della bandiera. Mimmo Criscito ha sbagliato la prima occasione dal dischetto, facendosi murare da Sepe. Nella ripresa, invece, Iago Falque ha segnato dagli 11 metri ritrovando il primo gol in rossoblù dopo il ritorno a gennaio.

Torino-Udinese, 1-0: la sintesi del match

Il Torino di Moreno Longo torna alla vittoria contro l’Udinese. Partita decisa nel primo tempo dal solito Andrea Belotti, autore di un gol molto bello al termine di un’azione corale. Il Gallo, dopo essere rientrato in campo per un precedente infortunio, si è trovato a tu per tu con Musso e ha scagliato in rete un sinistro di pura potenza che non ha lasciato scampo al portiere bianconero.